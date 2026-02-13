Филип Гунев: Мълчанието за сигналите по случая "Петрохан" от ГДБОП и ДАНС е грешка

Мълчанието за сигналите от ГДБОП и ДАНС е грешката, която се допуска днес по случая Петрохан, заяви Филип Гунев, зам.-министър на вътрешните работи в служебното правителство на Марин Райков, по Би Ти Ви. А според него мълчанието е, за да се измести фокуса по политическите заигравки по случая, каза още той.

Ролята на ДАНС в държавата при наличието на религиозни организации е тяхна отговорност да ги следят. А още в началото прокуратурата политизира случая. Първите огледи според тях им дадоха основания да твърдят, че случилото се с шестимата е самоубийство. А фокусът беше имало ли е сексуална злоупотребява с деца - все неща, което изискват по-дълго разследване.

Версията, че самоубийствата са, защото шестимата са вярвали в прераждането е наивна - у нас по данни от социологията 30% вярват в прераждането, а по света милиони и милиарди хора вярват в това. За да се установи дали е така трябва да се изчетат всички комуникации между шестимата, експертизи, разпити на хора, а няма как за 5 дена да стане. За да се глоби целия пъзел са нужни седмици.

За намерените много видове оръжия в хижата Гунев заяви, че е проблем проверката за психическа пригодност да ги притежаваш, която е формална - питат те "Склонен ли си да извършиш самоубийство", отговаряш с "Не" и това е.

За него е важно да се знае направени ли са усилия да бъдат открити Калушев, Златков и Макулев на Околчица, при положение, че са били живи няколко дни след самоубийствата на другите трима в Петрохан.