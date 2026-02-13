Тежко остава състоянието на 15-годишната, наръгана от баща си в "Подуяне"

Състоянието на 15-годишното момиче, наръгано от баща си в столичния кв. "Подуяне", е стабилизирано, но остава тежко. Това съобщиха от болница "Пирогов".

Момичето продължава да е под реанимационно лечение и активно наблюдение в детската реанимация.

На 12 февруари момичето беше въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенция. Операцията продължи часове наред и беше извършена от мултидисциплинарен екип.

Трагедията се разигра в четвъртък на ул. "Гълъбец" призори. 45-годишният мъж се прибрал около 5 ч сутринта. Според една от версиите пуснал на телефона си силна музика, от която се събудил 21-годишният му син. Последвал скандал, младежът попитал баща си какви ги върши. Родителят му се нахвърлил с кухненски нож и след кратка борба надделял и убил сина си.

От скандала се събудили и 15-годишната му дъщеря, и неговата майка. Момичето излязло в коридора на жилището, при което последвал нов скандал. Мъжът, който стискал ножа в ръка, се нахвърлил върху дъщеря си и я наръгал няколко пъти. Баба ѝ скочила да я защити. Тогава момичето набрало тел. 112. Със сетни сили успяло да проплаче на дежурния оператор, че баща ѝ напада семейството с нож. За броени минути на място пристигнали екипи на 5-о РУ и Спешна помощ.

Криминалистите буквално издърпали подивелия мъж от майка му. Спешните медици оказали първа помощ на момичето и бабата. Ученичката била закарана в "Пирогов", а възрастната жена в болница "Царица Йоана - ИСУЛ".

Бащата е задържан, очаква се прокуратурата да го обвини за убийство и опит за две убийства. Ако бъде признат за виновен, може да получи от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.