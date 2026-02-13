ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипаха шофьор с 3,80 промила зад волана в Айтос

Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

Шофьор с 3,80 промила зад волана задържаха в Айтос. Мъжът е спрян от полицаи на 11 февруари около 19:50 ч. 49-годишният шофьор от Бургас е отказал да даде кръвна проба, съобщиха от ОДМВР - Бургас. 

В същия ден около 11.45 ч. на кръстовището на айтоските улици "Генерал Гурко" и "Шейново" служители от Районно управление – Айтос спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф", с бургаска регистрация, управляван от 27 годишен айтозлия, като установили, че същия шофира с положителен тест за употреба на метамфетамин.

Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. И двамата нарушители са задържани за срок до 24 часа, като по двата случая е образувано бързо производство.

