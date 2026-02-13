Анализатори: Гюров трябва да внесе успокоение в обществото

В началото на март ще има новини за партията на Румен Радев, заяви по Би Ти Ви Слави Василев. "Аз ще стана член на тази партия", каза още политическият анализатор. Мълчанието от другите партии до момента обаче чакат появата на проекта на Радев, за да кажат нещо, добави Василев.

Подкрепата за партията на Радев към момента е по-скоро емоционална, отколкото рационална, заяви социоложката Елена Дариева.

Според Георги Харизанов тезата за мълчанието на другите политици около проекта "Радев" не е вярна. "Борисов даде много интервюто тези дни, но ок, нека е мълчание, докато Радев обяви проекта си", заяви Харизанов.

БСП даде знак за нов курс в поведението си след конгреса си с промяна на ръководството на парламентарната си група, заяви Дариева. Това обаче едва ли ще се отрази на самия изборен процес.

Ще е грешка, ако новото ръководство не промени поведението на БСП. Там привидно има нова енергия, но едва ли ще докара партията до нови хоризонти, заяви Слави Василев.

По думите на Дариева изборът на Гюров е уважение към протестите срещу статуквото. Целта му е да направи честни и прозрачни избори и плавен преход към редовно правителство, а това според нея би трябвало да внесе успокоение в обществото.

Според Георги Харизанов изборът на Гюров за служебен ппремиер е логичен, въпросът е дали ще овладее изпълнителната власт.

Начинът по който президентът Илиана Йотова проведе консултации за избор на служебен премиер, е доста президентски, заяви Слави Василев. Според него е добре, че тя ясно определи границите на служебния кабинет и приоритетите му.

Йотова направи консултациите по доста различен начин от предшественика си.