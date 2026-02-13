ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затвори Прохода на Републиката

Взеха книжката на мъж, отбил в аварийната лента, защото му станало лошо

3648
Ивелин Асенов Кадър: Нова тв

Шофьор остана без книжка и получи солена глоба, след като отбил в аварийната лента на АМ "Хемус", защото му станало лошо. 

Мъжът шофирал камион. Отбил вдясно, за да не предизвика катастрофа. Тол камерата обаче го засякла, докато още спирал, а от Националното тол управление твърдят, че мъжът е класически нарушител.

„На 16.10. се прибирах от път с камиона и усетих, че нещо хлопа, погледнах в дясното си огледало и видях, че калникът се е откачил. Прилоша ми, защото се притесних да не предизвикам ПТП. Дадох десен мигач и спрях в аварийната лента. Откачих калника, сложих го в камиона и след това продължих", обясни Ивелин Асенов пред Нова тв. 

Тол камерите са засекли, че камионът се движи с 82 км/ ч в аварийната лента.

„Отбих и след 100-150 м спрях", аргументира се потърпевшият.

Той разказа, че са му отнели книжката в Правец, защото именно там е извършено нарушението, без обаче да го уведомят преждевременно. „Взеха ми книжката за 3 месеца и ми наложиха глоба от 1000 лева", добави шофьорът.

Ивелин Асенов Кадър: Нова тв

