38 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие

Потушени са общо 38 пожара за периода от 00:00 до 24:00 часа на 12.02. съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите няма загинали и пострадали.

За изминалото денонощие звената за ПБЗН са реагирали на 71 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които: 7 в жилищни сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 3 в транспортни средства, 3 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 23 пожара, от които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти, 17 в отпадъци, 2 в готварски уреди и комини, 3 други.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при катастрофи в транспортни средства, 1 при инциденти с опасни вещества (с живак), 1 битови или промишлени инциденти (сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване), 21 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 7бр., оказване съдействие на граждани - 3бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 8бр., други - 3бр.).

Регистрирани са и 4 лъжливи повиквания.