Антон Славчев е подал оставка

Весела Бачева

[email protected]

Антон Славчев

Антон Славчев е подал оставка като шеф на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, стана ясно в началото на днешното пленарно заседание. Той е подал заявление за това до парламента на 11 февруари.

Освобождаването му ще бъде гласувано днес от депутатите.

ПП-ДБ са искали оставката му многократно, дори са опитвали да събират подписи за освобождаването му в парламента, но без успех. 

Ивайло Мирчев подава на Бойко Борисов подписката за свалянето на шефа на КПК Антон Славчев.
Ивайло Мирчев подава на Бойко Борисов подписката за свалянето на шефа на КПК Антон Славчев. Снимка: Юлиян Савчев

В края на януари депутатите закриха Комисията за противодействие на корупцията. Двете комисии са дъщерни на КПКОНПИ, която депутатите разделиха на две преди три години, но така и не дописаха законите за тях, нито попълниха съставите им. Реално Славчев беше зам.председател на комисията от 2018 г., но я ръководеше от 2022 г. след оставката на председателя Сотир Цацаров.

Антон Славчев
