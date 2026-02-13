Антон Славчев е подал оставка като шеф на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, стана ясно в началото на днешното пленарно заседание. Той е подал заявление за това до парламента на 11 февруари.

Освобождаването му ще бъде гласувано днес от депутатите.

ПП-ДБ са искали оставката му многократно, дори са опитвали да събират подписи за освобождаването му в парламента, но без успех. Ивайло Мирчев подава на Бойко Борисов подписката за свалянето на шефа на КПК Антон Славчев. Снимка: Юлиян Савчев

В края на януари депутатите закриха Комисията за противодействие на корупцията. Двете комисии са дъщерни на КПКОНПИ, която депутатите разделиха на две преди три години, но така и не дописаха законите за тях, нито попълниха съставите им. Реално Славчев беше зам.председател на комисията от 2018 г., но я ръководеше от 2022 г. след оставката на председателя Сотир Цацаров.