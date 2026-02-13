Задържаха двама с пари от телефонна измама, скрити в кутия за перилни капсули

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама мъже са задържани с 7 000 евро, скрити в кутия за перилни капсули.

Мъжете са спрени на 12 февруари в района на ГКПП Дунав мост. Те били с "Опел Зафира" със старозагорска регистрация. Шофирал 41-годишен бургазлия, а с него бил и 21-годишният му син.

В купето на автомобила в пластмасова кутия от капсули за пране е открита сумата от 7 000 евро в различни купюри, за която мъжете заявили, че име е предадена около 09.30 ч. от възрастна жена в района на бл. 46 в к-с "Меден Рудник".

Жената е установена като 83-годишна бургазлийка. Същата е разпитана в качеството й на пострадало от телефонна измама лице. Двамата бургазлии са задържани за срок от 24 часа. Работата по случая продължава.