ДБ: Мъртвите от "Петрохан" имали 2 учения с МВР през 2025 г., заели им дрон

Неправителствената организация на загиналите от случая "Петрохан" е работила тясно с полицията, включително и миналата година, разкриха лидерите на "Да, България" в парламента.

"През април 2025 г. въпросното НПО от хижата в Петрохан са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения на полигон в Монтана. През май 2025 г. също са имали такива учения, а през септември 2025 г. полицията в Монтана е използвала дрон на тази организация за извършване на полицейски действия. През 2025 г. МВР министър е Даниел Митов. Оказва се, че тази организация и полицията са работили доста тясно, имало е и вербувани хора от ДАНС", разказа Ивайло Мирчев. Според него именно затова вътрешният министър в оставка Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков не са се появявали публично от намирането на първите трупа на 2 февруари насам.

ПП-ДБ настояват документите по случая "Петрохан" да бъдат разсекретени и са внесли проект на решение за това, но вчера две комисии отказаха дори да разгледат това решение. За тях е важно да се разбере също дали мъртвите са си сътрудничили с ДАНС, както и какви стъпки са предприели ГДБОП след подадения сигнал до тях през 2022 г. Тогава начело на дирекцията е бил Калин Стоянов - днес депутат от ДПС.