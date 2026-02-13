Микробус се заби в стълб, загина шофьорът

Микробус се заби в стълб, а шофьорът е починал. Пътният инцидент е станал тази сутрин около 08:00 часа на второкласен път в района на с. Баничан, общ. Гоце Делчев, съобщиха от полицията.

По първоначална информация, микробус "Рено Мастер" е самокатастрофирал, блъскайки се в стълб. Водачът му, който е на 57-години от с. Микрево, е починал, като причината за смъртта му е в процес на установяване. Най-вероятно на водача му е прилошало. Движението в района бе ограничено за около час, но вече е свободно.