Микробус се заби в стълб, загина шофьорът

Тони Маскръчка

4244
Полиция СНИМКА: 24 часа

Микробус се заби в стълб, а шофьорът е починал. Пътният инцидент е станал тази сутрин около 08:00 часа на второкласен път в района на с. Баничан, общ. Гоце Делчев, съобщиха от полицията.

По първоначална информация, микробус "Рено Мастер" е самокатастрофирал, блъскайки се в стълб. Водачът му, който е на 57-години от с. Микрево, е починал, като причината за смъртта му е в процес на установяване. Най-вероятно на водача му е прилошало. Движението в района бе ограничено за около час, но вече е свободно.

