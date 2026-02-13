ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националният отбор по бокс за жени навлезе в решит...

Приеха оставката на шефа на КОНПИ Антон Славчев

Весела Бачева

Антон Славчев

С 203 гласа "за" парламентът прие оставката на шефа на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество Антон Славчев.

Дебатът продължи близо час, основно в настояване на ПП-ДБ той да се яви в парламента и да обясни защо е подал оставка сега, след като му е искана толкова много пъти. Той беше повикан от администрацията на Народното събрание, но така и не дойде. Оставката си е подал на 11 февруари без мотиви.

В края на януари парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията, която също беше водена от Славчев.

Антон Славчев

