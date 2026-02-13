Калин Стоянов не знае имало ли е сигнали за "Петрохан", докато е бил шеф на ГДБОП

Директорът на ГДБОП през 2022 г. Калин Стоянов не знае имало ли е сигнал в дирекцията срещу неправителствената организация на загиналите мъже от хижа "Петрохан". Вчера един от бившите ученици на намерения мъртъв Ивайло Калушев разказа в интервю за "Бърд", че е подал сигнал до ГДБОП за сексуални посегателства на Калушев над него преди четири години.

"Нямам представа дали изобщо има такъв сигнал. В момента нямам това качество да проверявам има или няма такъв сигнал. Има проверка на инспектората, доколкото разбрах, тя ще излезе с резултат", каза Калин Стоянов пред медиите, бивш директор на ГДБОП, после вътрешен министър по време на правителството на ГЕРБ и ПП-ДБ, а днес депутат от ДПС.

"Стана въпрос за някакъв сигнал, който евентуално е подаден 2022 г. в ГДБОП. Всичко това е много лесно проверимо и във всеки един момент може да се провери има ли такъв, от кого и кога е бил подаден, както и какви са били твърденията в него. Съответно и кой на кого е разпределил този сигнал, за да стигне до конкретния оперативен служител. Оттам нататък може да се види и каква е констатацията по този сигнал", обясни още Стоянов. Увери обаче, че ако е имало такъв сигнал, по него се е работило.

Въпросите препрати към депутата от ПП-ДБ Бойко Рашков, който е бил МВР министър по времето, когато са били издавани разрешения за десетки оръжия на т.нар рейнджъри. Един от тях - Ивайло Иванов, намерен мъртъв на 2 февруари пред хижата, е имал 16.