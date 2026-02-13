ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена изтегли близо 23 000 евро кредит, за малко да...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22280461 www.24chasa.bg

Арестуваха много пиян 17-годишен на дербито в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

4412
Жандармерия пазеше за спазването на реда на дербито в Пловдив Снимка: Мая Вакрилова

Държал се агресивно към служителите на реда

17-годишен младеж е отведен за едно денонощие в полицейския арест, след като се държал агресивно към служителите на реда и бил под въздействието на около 2 промила алкохол, съобщиха от МВР.

От друго момче, на 13 години, пък е иззето пиротехническо изделие и предстои за случая да бъде уведомена Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Не са регистрирани груби противообществени прояви преди, по време и след приключване на вчерашното дерби на стадион "Локомотив" в Пловдив. Полицията е предприела всички необходими мерки за обезпечаване на спокойствието и сигурността на гражданите и не са били допуснати нарушения на обществения ред и на територията на целия град.

Жандармерия пазеше за спазването на реда на дербито в Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание