Арестуваха много пиян 17-годишен на дербито в Пловдив

Държал се агресивно към служителите на реда

17-годишен младеж е отведен за едно денонощие в полицейския арест, след като се държал агресивно към служителите на реда и бил под въздействието на около 2 промила алкохол, съобщиха от МВР.

От друго момче, на 13 години, пък е иззето пиротехническо изделие и предстои за случая да бъде уведомена Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Не са регистрирани груби противообществени прояви преди, по време и след приключване на вчерашното дерби на стадион "Локомотив" в Пловдив. Полицията е предприела всички необходими мерки за обезпечаване на спокойствието и сигурността на гражданите и не са били допуснати нарушения на обществения ред и на територията на целия град.