Дъщерята на Трифон Иванов: 10 години, а още ми се подкосяват краката, както когато научих, че е починал

"10 години, а още ми се подкосяват краката, както когато научих, че е починал", това каза Марина - дъщерята на Трифон Иванов, на заупокойната молитва в негова памет.

Днес стават 10 години от смъртта на легендарния футболист на "Етър" и на българския национален отбор.

"Най-ценното, на което ме е научил, че трябва да сме добри хора и да не забравяме от къде сме тръгнали. Да правим всичко за България", каза още дъщеря му, която благодари на всички, които го помнят и почитат.

Десетки приятели, футболни фенове, близки и представители на местната власт, както и съотборници на Трифон от САЩ 94 почетоха паметта му. Там бяха и Бончо Генчев и Илиян Киряков.

"Прекрасен футболист и човек, с чувство за хумор. Изключително поучителен и кадърен, оставил след себе си история, като железния защитник, но не само това - европейско, световно първенство. Най-вече остави след себе си семейство и пример за подражание", каза Бончо Генчев.

"Трифон Иванов е велик българин, каза заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев и добави, че му се иска да не бъдат забравяни и всички останали герои от футболното американско лято през 1994 година.

В 10:00ч. на паметника на Трифон Иванов пред стадион "Ивайло" бе отслужена заупокойна молитва, бяха поднесени венци и цветя. Статуята бе открита на 27 юли миналата година. В деня, в който железният защитник щеше да навърши 60 години.

Инициатори за изграждането на статуята са местни хора. Сред дарителите освен тях са и фондацията на националите от САЩ '94, скулпторът Николай Нинов и още съмишленици.

Има идея край паметника му да бъде поставена паметна плоча, в която да дава повече информация за спортната кариера на Туньо.