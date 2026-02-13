"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разследват смъртта на куче в Благоевград, съобщиха от полицията.

Животното е открито на 12 февруари под мост на река Бистрица - в района на продължението на ул. „Крали Марко".

Назначена е аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.