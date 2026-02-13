ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват смъртта на куче в Благоевград

Полиция СНИМКА: Архив

Разследват смъртта на куче в Благоевград, съобщиха от полицията.

Животното е открито на 12 февруари под мост на река Бистрица - в района на продължението на ул. „Крали Марко".

Назначена е аутопсия за установяване на точната причина за смъртта. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

