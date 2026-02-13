ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха акцизни стоки без бандерол от 21-годишен в Перник

2596
В рамките на проведена специализирана полицейска операция по противодействие на престъпления, свързани с акцизни стоки, служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР – Перник иззеха голямо количество акцизни стоки без бандерол.

Около 16:30 ч. вчера, на паркинг в кв. „Мошино" в града полицейските служители извършили проверка на лек автомобил марка „Фолксваген", управляван от 21-годишен жител на Перник. В автомобила били намерени акцизни стоки без наличен акцизен бандерол. Впоследствие били предприети процесуално-следствени действия, при които били извършени претърсвания и изземвания в жилище в Перник и гараж на територията на София, ползвани от лицето.

В хода на извършените действия са установени и иззети 504 броя електронни димни устройства без акцизен бандерол, 31 броя флакони с диазотен оксид (райски газ), 164 броя кутии с приспособления за употреба на диазотен оксид, 17 броя неистински банкноти с номинал 50 лева, както и около 8 килограма нарязан тютюн без акцизен бандерол.

Младежът е задържан за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР.

Той е познат на органите на реда с предходно нарушение – управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Перник.

