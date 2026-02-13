Шофьор блъсна 6-годишно дете в село Микрево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

36-годишен шофьор блъсна 6-годишно дете в Благоевградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 12 февруари в село Микрево.

Водачът е ударил детето, което е притичало внезапно на платното. То е прегледано и е освободено за домашно лечение.