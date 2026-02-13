Шофьор блъсна 6-годишно дете в село Микрево

36-годишен шофьор блъсна 6-годишно дете в Благоевградско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 12 февруари в село Микрево.
Водачът е ударил детето, което е притичало внезапно на платното. То е прегледано и е освободено за домашно лечение.
