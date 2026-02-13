Обвиниха мъж, измамил жена с капаро за кола от САЩ

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу 38 – годишен мъж за измама, свързана със закупуване на автомобил от САЩ.

М.И. е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от 20.11.2023 г. до 04.01.2024 г. в град София, при условията на продължавано престъпление с три деяния, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у М.В., че ще ѝ помогне за закупуване и транспорт на автомобил марка „Мерцедес". Пострадалата на три пъти давала пари на обвиняемия за капаро, доплащане и такса за транспорт за поръчания от нея автомобил. С това М.И. ѝ причинил имотна вреда на обща стойност 19 280 лева. Това съобшиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели. Установено е, че след последното плащане от страна на пострадалата, обвиняемият й е казал, че колата вече е докарана в България, но се нуждае от ремонт и е оставена в сервиз. След това, въпреки опитите на жената да се свърже с М.И. и да вземе автомобила, той спрял да отговаря на обажданията й.

Предстои делото срещу М.И. да започне в Софийски районен съд.