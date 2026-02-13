Пребиха 60-годишен, отишъл да прибере 15-годишната си внучка от семейство, където била снаха

Мъж на 60-годишна възраст е с опасност за живота след разпра и побой за 15-годишно момиче в Свиленград. Инцидентът станал към 19:30 часа снощи на улица „Хан Аспарух", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

След сигнала изпратените на място полицейски сили установили, че двама родители прибрали непълнолетната си дъщеря от друго семейство, където тя била снаха, но не се чувствала комфортно. Впоследствие пострадалият дядо на момичето в този момент бил пред къщата, където група от хора го нападнали и се саморазправили с него.

Мъжът е с травма на главата, транспортиран е в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково с опасност за живота. В хода на работата служителите са установили двама мъже на 23 г. и 42 г., и жена 35 г. за изясняване съпричастността им към извършеното деяние.

Към тази сутрин пострадалият мъж е дошъл в съзнание и ако лекарите преценят, ще бъде разпитан от полицейските служители, предава БТА. Работата по образуваното досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда продължава, допълват от полицията.

Подобен инцидент по повод отхвърлен от роднините на 14-годишната девойка жених стана на 29 декември миналата година в Димитровград. Тогава отблъснатият 16-годишен кандидат стреля с газов пистолет в дома на момичето, но след сборичкване нейната майка успя да му отнеме оръжието.