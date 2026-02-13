ДБ: Как в "Петрохан" знаят за сигнал срещу тях в ГДБОП, а шефът на службата - не

Как хижарите от "Петрохан" знаят за сигнал срещу тях в ГДБОП, а директорът на службата - не. Този въпрос поставиха лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, след като по-рано днес Калин Стоянов - депутат от ДПС и шеф на ГДБОП през 2022 г., обясни пред медиите, че не знае за такъв сигнал.

"Това е шокиращо, а по-шокиращо е, че всички други са знаели, включително хората от Петрохан - това става ясно от думите на свидетели. Как е възможно да знаят деца и хора от организацията, но шефът на ГДБОП да не знае. Това е огромен провал за шефа на ГДБОП, ако е истина. По-лошото е, че ако той беше искрен, неговата политическа сила нямаше да гласува против нашето предложение цялата информация да бъде изкарана", коментира Ивайло Мирчев.

Малко по-рано окръжните прокуратури в София и Враца са изпратили материали от разследването до председателя на парламента Рая Назарян. ДБ настояват от дни документите да бъдат разсекретени и вкараха в Народното събрание проект на решение за това, но вчера две комисии го отхвърлиха. На брифинга си пред медиите Мирчев и Божанов обясниха, че изпратените днес материали са частични, а ДБ са поискали цялата документация, както и че само Назарян има достъп само до тях, както и че е нейно решението какъв да бъде достъпът до тях, т.е. дали ще може всеки депутат да ги види. Минути по-късно от трибуната Назарян обяви, че материалите вече са в секретното деловодство и депутатите ще могат да се запознаят с тях. Според Мирчев и Божанов обаче от прокуратурата са пратили само частична информация.

По-рано днес от ДБ разказаха, че хижарите са имали съвместни учения с МВР, конкретно дирекцията в Монтана през 2025 г., както и че са предоставили на ведомството свой дрон. Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов пък обясни, че дори знае кои от планинарите са си сътрудничили с ДАНС, макар и никой официално да не потвърждава тази информация досега.