ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа край Царичина, движението по пътя Кости...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22280784 www.24chasa.bg

Жена изтегли близо 23 000 евро кредит, за малко да ги даде на ало измамници

5792
Телефон Снимка: pixabay

Криминалисти предотвратили телефонна измама в големи размери вчера, съобщават от ОД на МВР Кюстендил.

След като служителите получили информация на 12 февруари за телефонна комуникация между телефонни измамници и жителка на гр. Кочериново се свързали с потенциалната жертва.

Първоначално тя отказала съдействие на посетилите я служителите. Междувременно изтеглила банков кредит в размер на 22 600 евро. Била въведена в заблуждение от телефонните измамници, че помага на полицията за залавяне на престъпници, а поисканата сума била 100 000, била посъветвана да се доверява само на „полицаите", които ѝ дават указания по в телефона.

Криминалистите продължили да работят с жената, която е напът да загуби голяма сума пари, и тя признала за подготовката си, за наличните вече пари и за очакването как да ги даде.

Последвало е посещение в банковата институция, от която е изтеглила парите жената ден по-рано, заемът е погасен, щетата е предотвратена.

От ОД на МВР Кюстендил напомнят на гражданите, че поисканите по телефона пари, както и да се е представил обаждащият се, е измама. От полицията призовават гражданите да не се лишават от спестяванията си, които са събирали с много труд и лишения. 

Телефон Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание