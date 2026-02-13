Оставиха в ареста хасковлия, осъден в Германия за побой над полицай и за хулиганство

Окръжен съд – Кърджали остави в ареста 24-годишен хасковлия С. С. до приключване на процедурата за екстрадиция в Германия, където трябва да излежи две влезли в сила присъди. Младият мъж е с две европейски заповеди за арест, издадени от прокуратурата в немският град Люнебург. С. С. е осъден за нанесена телесна повреда на полицай и за хулиганство със съпротива срещу орган на властта.

Хасковлията беше задържан е на улица в Кърджали на 9 февруари. С постановление на прокуратурата остана в ареста за 72 часа.

Мярката "задържане под стража", наложена от кърджалийските магистрати не е окончателна и подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив.