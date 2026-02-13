ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отложиха за 25 март старта на делото срещу Никола Барбутов за подкупи

Никола Барбутов в съда Снимка: Велислав Николов

Софийският градски съд отложи разпоредителното заседание по делото срещу бившия зам.-кмет на столична община Никола Барбутов и Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

Причината е неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на защитника на подсъдимата Соня Клисурска, посочва БТА.

Делото бе отложено и насрочено за 25 март.

Бившият заместник-кмет на Столична община Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. В края на миналата година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – бивш зам.-кмет на район „Люлин".

В момента съдебният състав разглежда искане за изменение на мярката за неотклонение на Никола Барбутов от домашен арест в по-лека.

