Волтова дъга порази двама работници в пловдивско село, в болница са

От удара единият е изхвърчал

Двама работници са настанени в пловдивска болница, поразени от волтова дъга, потвърди за "24 часа" директорът на Инспекцията по труда Атанас Чернаев.

Инцидентът е станал вчера около 11 часа в село Правище. Там те извършвали монтажни дейности във ферма за фуражи. Двамата работници монтирали ламаринени конструкции върху навес, когато поради неспазване на разстоянието от близкия електропровод ги поразил токът. От удара единият е изхвърчал от навеса, вследствие на падането е получил сериозни наранявания.

На място пристигнала линейка, която откарала двамата в болница. Те са без опасност за живота.

Инспекцията е започнала проверка на място и предстои да се разбере спазени ли са всички мерки за сигурност.