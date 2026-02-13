Арестуваха мъж, пребил 76-годишната си майка в Чирпан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 49 години от Чирпан е задържан в местното полицейско управление след получен сигнал, че е нанесъл побой на майка си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 11 февруари в 17:43 ч. в Районно управление в Чирпан е получено съобщение, че 49-годишен мъж е нанесъл побой на 76-годишната си майка. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Образувано е бързо производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

В началото на ноември м.г. мъж на 20 години бе с опасност за живота след побой в Чирпан, припомня БТА.