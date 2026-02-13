ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възможностите за съвместни проекти обсъдиха Желязк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22280992 www.24chasa.bg

Арестуваха мъж, пребил 76-годишната си майка в Чирпан

1848
49-годишен е задържан за домашно насилие. СНИМКА: Pixabay

Мъж на 49 години от Чирпан е задържан в местното полицейско управление след получен сигнал, че е нанесъл побой на майка си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 11 февруари в 17:43 ч. в Районно управление в Чирпан е получено съобщение, че 49-годишен мъж е нанесъл побой на 76-годишната си майка. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Образувано е бързо производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

В началото на ноември м.г. мъж на 20 години бе с опасност за живота след побой в Чирпан, припомня БТА.

49-годишен е задържан за домашно насилие. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание