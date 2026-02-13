Русе ще почете 153-ата годишнина от гибелта на Левски с церемония пред паметника на Апостола

Община Русе съвместно с Областна администрация ще отбележат 153 години от смъртта на Васил Левски. Церемонията ще се състои на 18 февруари в 11:30 ч. пред паметника на Апостола на свободата в Парка на възрожденците. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Събитието ще започне с изпълнение на маршове от Общинския духов оркестър, след което ще бъде приет и почетен караул от командира на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев. Пред паметника ще бъде строен и почетен караул от Национално дружество „Традиция" – клон Русе. В церемонията ще се включат и 13-и Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом.

По случай паметната дата хорът на Държавна опера – Русе с диригент Велислава Скрильова ще изпълни „Българи юнаци" по текст на Добри Чинтулов – една от любимите песни на Апостола. Хорът ще представи и песента „Все за тебе мисля, мамо", която се смята, че е написана лично от Васил Левски.

Слова по повод годишнината ще произнесат кметът Пенчо Милков и областният управител Драгомир Драганов. Свещеници от Русенската Света митрополия ще отслужат заупокойна молитва и благодарствен молебен.

Желаещите организации да положат венец могат да го заявят писмено на имейл адрес [email protected] .

Водещ на събитието ще бъде актьорът в Държавен куклен театър Серджио Авакян.