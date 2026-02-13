Закопчаха мъж и жена, пробвали да пробутват фалшиви евро в игрални зали в Стара Загора

Мъж и жена са задържани за до 24 часа за опити да вкарат в обращение фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. В Първо районно управление е получен сигнал от жена, която обяснила, че клиент на игрална зала е опитал да заплати за игра с фалшива банкнота с номинал 20 евро, а по-рано мъжът е направил и опит да заплати в друг търговски обект в Стара Загора с фалшива банкнота от 50 евро.

Полицейският екип, изпратен в игралната зала, е установил и задържал 18-годишен мъж. При последвалите обиск и изземване в него е намерена и иззета банкнота с номинал от 20 евро.

За опит да заплати с фалшиви пари е задържана и 35-годишна жена. Тя била в игрална зала, когато полицаи са я проверили. От жената са иззети четири фалшиви банкноти с номинал 20 евро и полиетиленово пликче с клик-система, съдържащо бяло кристалообразно вещество, за което предстои експертиза.

По двата случая са образувани бързи производства.

БТА припомня, че вчера по време на заседание на Областния координационен център по Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото от Областна дирекция на МВР - Стара Загора съобщиха, че за последната седмица няма сигнали за опити за пласиране на фалшиви банкноти. В средата на януари бяха установени пет случая, в които са прокарани в обращение неистински еврови банкноти в Старозагорско.