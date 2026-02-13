ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възможностите за съвместни проекти обсъдиха Желязк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22281144 www.24chasa.bg

Закопчаха мъж и жена, пробвали да пробутват фалшиви евро в игрални зали в Стара Загора

2868
Хванаха фалшиви 20 евро в Стара Загора Снимка: Pixabay

Мъж и жена са задържани за до 24 часа за опити да вкарат в обращение фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. В Първо районно управление е получен сигнал от жена, която обяснила, че клиент на игрална зала е опитал да заплати за игра с фалшива банкнота с номинал 20 евро, а по-рано мъжът е направил и опит да заплати в друг търговски обект в Стара Загора с фалшива банкнота от 50 евро.

Полицейският екип, изпратен в игралната зала, е установил и задържал 18-годишен мъж. При последвалите обиск и изземване в него е намерена и иззета банкнота с номинал от 20 евро.

За опит да заплати с фалшиви пари е задържана и 35-годишна жена. Тя била в игрална зала, когато полицаи са я проверили. От жената са иззети четири фалшиви банкноти с номинал 20 евро и полиетиленово пликче с клик-система, съдържащо бяло кристалообразно вещество, за което предстои експертиза.

По двата случая са образувани бързи производства.

БТА припомня, че вчера по време на заседание на Областния координационен център по Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото от Областна дирекция на МВР - Стара Загора съобщиха, че за последната седмица няма сигнали за опити за пласиране на фалшиви банкноти. В средата на януари бяха установени пет случая, в които са прокарани в обращение неистински еврови банкноти в Старозагорско.

Хванаха фалшиви 20 евро в Стара Загора Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание