Мъж наби жена си в Шабла

Дияна Райнова

Побой СНИМКА: PIXABAY

23-годишен мъж наби жената, с която живее в Шабла, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 12 февруари, около 20:45 часа в град Шабла е задържан 23-годишен мъж. Той е нанесъл побой над 30-годишна жена, с която живее на семейни начела. Пострадалата е прегледана и освободена за домашно лечение с охлузни рани по главата. По случая е образувано досъдебно производство.

Преди седмица мъж преби жена си в село Лясково, На 6 февруари, около 18:25 часа е задържан 27-годишен мъж, известен на МВР. Той е нанесъл побой над съпругата си. Жената е прегледана в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич и е освободена за домашно лечение с повърхностни наранявания.

По случая е образувано досъдебно производство.

Побой СНИМКА: PIXABAY

