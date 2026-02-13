ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възможностите за съвместни проекти обсъдиха Желязк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22281256 www.24chasa.bg

Пиян без книжка самокатастрофира в село Лясково

Дияна Райнова

1896
Полиция СНИМКА: 24 часа

Пиян шофьор без книжка самокатастрофира в добричко село, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 12 февруари, около 18 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие със самокатастрофирал лек автомобил „Фолксваген" в село Лясково.

При извършената проверка на водача за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,61 промила. При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че 45-годишният мъж е неправоспособен.

Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание