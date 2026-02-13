Пиян без книжка самокатастрофира в село Лясково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пиян шофьор без книжка самокатастрофира в добричко село, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 12 февруари, около 18 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие със самокатастрофирал лек автомобил „Фолксваген" в село Лясково.

При извършената проверка на водача за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,61 промила. При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че 45-годишният мъж е неправоспособен.

Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.