В понеделник, 16 февруари, започва изпълнение на първата фаза по ул. „Шипка“ в Плевен

В изпълнение на поетите ангажименти за ускорено предприемане на конкретни инфраструктурни действия, Община Плевен, в качеството си на възложител, започва реалното изпълнение на проекта за реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа по ул. „Шипка“ и ул. „Сан Стефано“ - два от най-натоварените и технически компрометирани участъци от градската водоснабдителна система. Стартирането на строително-монтажните дейности представлява практически етап от приетия пакет краткосрочни мерки за справяне с безводието и е насочено към трайно подобряване на експлоатационната надеждност на мрежата.

Проектът ще бъде реализиран поетапно, при стриктно спазване на технологичната последователност и нормативните изисквания.

В първата фаза е предвидена реконструкция на водопреносната мрежа по ул. „Шипка“, като строително-монтажните дейности стартират в понеделник, 16 февруари. Изпълнението ще се осъществи в последователни етапи, започвайки с участъка от кръстовището на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“ до кръстовището с ул. „Радецки“, с ориентировъчна продължителност от 14 календарни дни. След това ремонтните дейности ще продължат от кръстовището с ул. „Радецки“ до ул. „Шар планина“ в рамките на 10 дни, както и от кръстовището на ул. „Шар планина“ до връзката с бул. „Христо Ботев“, също с предвидена продължителност от 10 дни. В съответствие с напредъка на строителните работи ул. „Шипка“ ще бъде поетапно затваряна за движение на моторни превозни средства при въведена временна организация на движението.

В началото на месец март стартират дейностите и по ул. „Сан Стефано“, които ще се изпълняват паралелно с ремонта по ул. „Шипка“. Първият етап обхваща участъка от кръстовището на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“ в посока парк „Кайлъка“. В периода от 23 до 27 февруари съответният участък ще бъде изцяло затворен за движение на градски транспорт и моторни превозни средства. След 27 февруари движението на моторни превозни средства ще бъде възстановено при режим на временна организация, за който Община Плевен ще информира своевременно гражданите. През месец април е планирано започването на подмяната на довеждащия чугунен водопровод в участъка от кръговото кръстовище при входа на парк „Кайлъка“ в посока ул. „Сан Стефано“, като дейностите ще бъдат съобразени с интензитета на трафика и изискванията за безопасност.

Проектите се изпълняват съвместно между Община Плевен и ВиК - Плевен при ясно разпределени функции, отговорности и контролни механизми. В тази връзка е създадено оперативно координационно звено с участието на представители на общинската администрация, ВиК - Плевен, общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ и „Пътна полиция“, както и на фирмата-изпълнител на строително-монтажните дейности. Звеното осигурява ежедневна координация по отношение на временната организация на движението, обходните маршрути на обществения транспорт, технологично необходимите спирания на водоподаването и информираността на гражданите. Предстои своевременно оповестяване на конкретните промени в маршрутите и актуалните разписания на градския транспорт за засегнатите участъци.

Реализацията на тези обекти е насочена към подмяна на амортизирани участъци от водопреносната мрежа, които през годините са генерирали значителни експлоатационни затруднения. Чрез поетапното им обновяване се цели ограничаване на авариите, намаляване на технологичните загуби и повишаване устойчивостта на системата в условията на усложнена водоснабдителна обстановка.

Община Плевен ще продължи да информира обществеността за хода на изпълнението и за всички съпътстващи организационни мерки, свързани с реализирането на проекта.