Арестуваха осъден за убийство македонец с българско гражданство

Тони Маскръчка

2752
Полиция СНИМКА: 24 часа

Арестуваха македонец с българско гражданство, издирван за убийство. В четвъртък при извършена проверка от служители на Пътна полиция от Кюстендил е установен 53-годишен мъж, обявен за международно издирване чрез ИНТЕРПОЛ с наложена мярка „задържане". Той е осъден в РС Македония за извършено убийство. Мъжът е с двойно гражданство - северно македонско и българско.

В четвъртък кюстендилски криминалисти са установили и трима мъже, обявени за местно издирване. Единият /51г./ е подсъдим по НДОХ на РС Кюстендил и с наложена мярка „задържане", другите двама са с категория „принудително довеждане" в качеството им на свидетели по образувани досъдебни производства.

Полиция СНИМКА: 24 часа

