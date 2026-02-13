Арестуваха осъден за убийство македонец с българско гражданство

Арестуваха македонец с българско гражданство, издирван за убийство. В четвъртък при извършена проверка от служители на Пътна полиция от Кюстендил е установен 53-годишен мъж, обявен за международно издирване чрез ИНТЕРПОЛ с наложена мярка „задържане". Той е осъден в РС Македония за извършено убийство. Мъжът е с двойно гражданство - северно македонско и българско.

В четвъртък кюстендилски криминалисти са установили и трима мъже, обявени за местно издирване. Единият /51г./ е подсъдим по НДОХ на РС Кюстендил и с наложена мярка „задържане", другите двама са с категория „принудително довеждане" в качеството им на свидетели по образувани досъдебни производства.