Парламентът прие въвеждането на мултифондове

По-висока доходност и по-ниски такси при втората пенсия, прие на първо четене парламентът с със 103 гласа "за" с промени в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на т.нар. мултифондове. "Против" гласуваха "Възраждане", БСП и "Величие", МЕЧ и ИТН се въздържаха.

Проектът предвижда всеки универсален фонд да има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен.

В динамичния подфонд ще влизат хората до 50 г. Това ще става служебно, освен ако човек изрично не поиска да е в по-консервативен подфонд.

След 50 г. хората ще бъдат прехвърляни към балансиран подфонд. Той ще следва досегашната инвестиционна политика и ще могат да вкарват в акции до 55% от активите си. Тук също ще има опцията изрично човек да поиска друга възможност.

3 г. преди пенсия всички ще влизат в консервативен фонд, където в акции ще могат да са само 25% от активите. Това ще са единствените осигурени, които няма да имат право на личен избор на подфонд.

За да бъдат стимулирани пенсионните компании да търсят по-висока доходност за клиентите си, законопроектът предвижда промяна в таксите им. Таксата върху вноската, която в момента е в размер на 4% започва да намалява. През 2026 г. тя трябва да спадне до 3,75%, през 2027 г. на 3,59% и така постепенно ще стигне до 2,10% през 2032 г. За сметка на това ще се увеличава таксата върху доходността, като нейният размер ще зависи от подфонда.

Така например при балансираните фондове досегашната такса от 1% върху годишната доходност ще се вдигне на 3,25%. В динамичните фондове ще стане дори 6% от доходността. Като при тях тя ще е само върху нетните активи.

Остава правилото частните фондове да гарантират поне брутната стойност на преведените осигурителни вноски.

Въвеждането на мултифондовия модел ще даде възможност на осигурените да избират как да бъдат инвестирани техните пари, а и намаляване на таксите, каза зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев. И напомни, че в края на миналата година ЕК представи нов пакет от мерки, насочен към подобряване на достъпа до по-ефективни допълнителни пенсионни схеми в ЕС.

"С тези промени рискът остава за осигурените лица, т.е. касаят 4,6 млн. българи и 30 млрд. лева активи. 80% от тези хора са напълно незаинтересовани от своята съдба, тъй като се прехвърлят служебно във фондовете. Трябваше да има разяснителна кампания преди да пристъпим към такава сложна и тежка реформа. Министър Гуцанов го нямаше нито в комисията, нито сега е в парламента, а в свое тв участие заяви, е не подкрепя тази реформа. (...) Вместо борба със сивата икономика и демографската криза, ние се насочваме към мултифондовете. Основният проблем с тях е, е те не решават генералния проблем в пенсионната система - че допълнителното задължително пенсионно осигуряване е на практика приватизирана част от ДОО", каза Александър Койчев от "Възраждане".

"С помощта на избора, който ще осъществяваме - дали искаме динамични инвестиции, или пасивни и консервативни, ние влияем на нашата собствена пенсия и ние решаваме, което ще доведе до по-висока доходност, каквато е по цял свят. Ако погледнем водещи държави като Швеция, Полша и САЩ, които прилагат същия модел, ще видим, че активното инвестиране от страна на пенсионните фондове води до многократно по-големи натрупвания в партидите на осигурените лица, така че за всички нас това вещае по-високи доходи от втория стълб на пенсията", посочи Даниел Лорер от групата на ПП-ДБ и добави, че ще има положителен ефект и за държавата - възможността пенсионните фондове да инвестират активно ще им помогне да участват във важни инфраструктурни проекти в страната чрез публично-частни партньорства.