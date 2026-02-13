Изправят на съд тримата младежи, спипани с много хашиш край Храбрино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В таванско помещение на къща в Бойково произвели синтетичната дрога и тръгнали да я пласират, но ги спрели за проверка

Делото за тримата младежи, заловени с голямо количество наркотици в автомобил край Храбрино, влиза в съда, съобщиха Окръжната прокуратура в Пловдив.

Тримата са на 20, 19 и 18 години и бяха спипани със синтетичен хашиш с общо нето тегло 2184, 45 грама.

На 14 ноември м.г. отишли с лек автомобил до къщата на

семейството на единия от тях в съседното село Бойково, като предварително се сдобили с материали за производство на наркотика. Имали и везна, колби и машина за бъркане. Настанили се в таванското помещение, където след няколко часа произвели общо 2184, 45 грама синтетичен хашиш. Събрали готовото

вещество в найлонов плик и го поставили в раница.

В близкия контейнер за смет изхвърлили колбите и другите инструменти за производство, като по тях останали 14,31 грама от хашиша. Качили се в колата и потеглили към Храбрино. По пътя обаче били спрени за проверка от полицейски служители.

При извършеното претърсване униформените открили в автомобила найлонов плик с 2170,14 грама наркотично вещество.

Установено е, че тримата и преди се занимавали с разпространение на наркотични вещества на територията на Пловдив и областта, като потребителите заплащали с криптовалута.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Пловдив.