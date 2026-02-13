Възстановен е трафикът в района на Петко Каравелово по пътя В. Търново - Русе

Преминаването на автомобили по пътя В. Търново - Русе, в района на с. Петко Каравелово вече е нормализирано, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По-рано там се бе образувала близо 5-километрова колона от спрели камиони, които изчакваха на място заради инцидент. Тази сутрин, около 6 часа, румънски тир е ударил пешеходка, която е загинала на място.

Лек автомобил е самокатастрофирал в района на с. Мишеморков хан. По първоначална информация е пострадала е водачката на която й е прилошало. Преминаването на автомобили в участъка не е възпрепятствано.