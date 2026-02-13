ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възможностите за съвместни проекти обсъдиха Желязк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22281434 www.24chasa.bg

Възстановен е трафикът в района на Петко Каравелово по пътя В. Търново - Русе

Дима Максимова

[email protected]

744
Жена е загинала блъсната от тир на главния път В.Търново - Русе Снимка: Архив

Преминаването на автомобили по пътя В. Търново - Русе, в района на с. Петко Каравелово вече е нормализирано, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По-рано там се бе образувала близо 5-километрова колона от спрели камиони, които изчакваха на място заради инцидент. Тази сутрин, около 6 часа, румънски тир е ударил пешеходка, която е загинала на място.

Лек автомобил е самокатастрофирал в района на с. Мишеморков хан. По първоначална информация е пострадала е водачката на която й е прилошало. Преминаването на автомобили в участъка не е възпрепятствано.

Жена е загинала блъсната от тир на главния път В.Търново - Русе Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание