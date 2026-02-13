Започва изграждането на последния участък от бул. „Тодор Каблешков" в София

Довършването на последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков" в София започва. Издаденото от главния архитект разрешение за строеж влезе в сила и Столична община открива строителна площадка и от днес започва работа на терен. Това става възможно след като Административният съд – София-град допусна предварителното изпълнение на заповедта за отчуждаване на частния имот, който възпрепятстваше дострояването на булеварда, съобщават от общината.

„С изграждането на последния участък завършваме един стратегически проект за южните квартали на София. Довършваме незавършеното, за да отключим движението и да развием града", каза кметът Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

„Направление „Обществено строителство" ще следи стриктно всички елементи от изпълнението на последния участък на бул. „Тодор Каблешков", така че строително-монтажните работи да се реализират в съответствие с одобрения проект, нормативните изисквания и заложените срокове. Целта ни е обектът да бъде завършен в пълен обхват, с пълна техническа обезпеченост на инфраструктурата", заяви зам.-кметът Никола Лютов, цитиран от пресцентъра на общината.

Ще бъдат завършени последните метри от трасето на един от най-важните рингови булеварди – „Тодор Каблешков", който свързва бул. „Цар Борис III" и бул. „Черни връх", както и южните квартали на столицата – „Кръстова вада" и „Манастирски ливади", чрез директна пътна връзка.

Довършването на пътната отсечка бе блокирано заради неотчужден частен имот. Изграждането на бул. „Тодор Каблешков" като част от третия градски ринг започна през октомври 2023 г. в участъка между бул. „Черни връх" и ул. „Луи Айер". Строителството се изпълнява в срок, като последната отсечка от ул. „Луи Айер" до бул. „Черни връх" е пусната за движение в края на декември 2024 г. Булевардът е с две пътни платна с по три ленти за движение. Изградени са три четириклонни кръстовища: при ул. „Луи Айер", при ул. „Емилиян Станев" и при бул. „Черни връх", които осигуряват връзки с прилежащите квартали.

Изключение прави участъкът от ул. „Гатьо Шишков" до ул. „Иван Андонов", където движението е организирано двупосочно в едното пътно платно поради неприключило съдебно производство по отчуждаването на частен имот. Причината за блокирането на строителството бе неприключила процедура по отчуждаване. За да се отключи работата по последния участък, Столична община започна процедура по изменение на плана за регулация. В Столичния общински съвет бе внесен доклад на кмета Васил Терзиев с предложение за изменение на плана.

На 24.07.2025 г. Столичният общински съвет прие решение за изменение на плана за регулация с 31 гласа „за". Последва процедура по принудително отчуждаване с предварително изпълнение. Столична община обяви процедура по принудително отчуждаване на частен имот. През септември 2025 г. Административният съд – София-град отхвърли жалбите срещу предварителното изпълнение на плана за регулация, а през януари 2026 г. допусна предварителното изпълнение за отчуждаването.

Определението на съда е ключово, тъй като поставя обществения интерес на първо място и дава възможност за реалното завършване на един от най-важните обекти от транспортната мрежа на града.

Булевардът е изграден на 95%. Завършването на строителството на булеварда ще осигури инфраструктурна връзка като част от цялостния транспортен коридор на третия градски ринг, който е от първостепенно значение за транспортната мрежа на София. С това цялото трасе ще бъде изпълнено в пълен обхват. Общите параметри на булеварда са: дължина 1391 м и габарит на трасето 38,80 м; тротоари с ширина 4–5,50 м, велосипедни алеи с ширина 2 м, южно и северно платно за движение с ширина 9 м и разделителна ивица с ширина 7,30 м, предвидена за бъдещо трамвайно трасе. В пълен обем е обезпечена техническата инфраструктура, включително водоснабдителни и канализационни мрежи, електроразпределителни и телекомуникационни мрежи, газоразпределителна мрежа и улично осветление. Изпълнено е интензивно залесяване с подходящи дървесни видове с цел надграждане на зелената система по основните булеварди на града.

Проектът на бул."Тодор Каблешков" се финансира от бюджета на Столична община и чрез заем от Европейската инвестиционна банка.