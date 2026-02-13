ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възможностите за съвместни проекти обсъдиха Желязк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22281507 www.24chasa.bg

Външно се обяви против провеждането на „Луков марш"

2328
Министерство на външните работи (МВнР)

Министерството на външните работи на Република България се обявява категорично против планираното провеждане на т. нар. „Луков марш", и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване. Това съобщиха от пресцентъра на външното министерство. 

Подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество и страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм, нетолерантност, дискриминация и омраза. Такива прояви се използват за незаслужено представяне на България в отрицателна светлина и за засенчване на постиженията й в областта на правата на човека.

Министерството на външните работи ще продължи последователно да се противопоставя на всеки опит за разделение и нетолерантност в обществото, на действия, които накърняват международния авторитет на Република България и ще продължи да участва активно в координираните усилия на българските институции за противодействие на омразата, дискриминацията и антисемитизма.

Министерство на външните работи (МВнР)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание