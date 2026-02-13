ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националният конкурс за поезия „Пробуждане" отново търси младежи с дарба за писане

1836

Младежкият парламент към Общинския младежки дом и Община Русе организират за девета поредна година националния конкурс за поезия „Пробуждане". Проявата дава възможност на младежи с интерес към писането на поезия да покажат своята дарба и е свързана със Световния ден на поезията - 21 март. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас. Желаещите трябва да изпратят непубликувани и неучаствали в този конкурс до две творби на имейл [email protected] с тема "Kонкурс за поезия" в срок до 21 март включително.

Компетентно жури ще оценява литературната им стойност до 27 март, а резултатите ще бъдат обявени до 31 март на страниците на Младежки парламент и Общински младежки дом.

Допълнителна информация може да бъде получена на [email protected] и на тел. 0894/406 421 – Теодора Траянова.

