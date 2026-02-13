Избират кмет в пазарджишкото село Мало Конаре другата неделя

Всичките четири секции, в които ще се гласува на частичния избор за кмет на кметство Мало Конаре на 22 февруари 2026 година, са разположени на партерния етаж в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в селото. Това съобщиха от Общинската избирателна комисия в Пазарджик. По този начин секциите са достъпни за избиратели с увредено зрение и за избиратели със затруднения в придвижването. В съответствие с утвърдения хронологичен график за провеждане на изборния процес Общинска избирателна комисия Пазарджик одобри предпечатния образец на бюлетината за гласуване на частичния избор за кмет на кметство Мало Конаре, община Пазарджик.

В изборния ден избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ на адрес: Кметство на с. Мало Конаре, община Пазарджик, ул. „Шеста" №1А, както и на телефон: 0888331353.

Общинската избирателна комисия Пазарджик продължава организационната подготовка за провеждане на частичния избор, при спазване на нормативните изисквания и принципите на прозрачност и публичност.

Частичните избори за кмет в с. Мало Конаре се провеждат, след като досегашният кмет Димчо Караиванов от коалиция "Заедно за Тодор Попов" подаде оставка преди месец.