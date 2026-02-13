ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът отмени домашния арест на Никола Барбутов срещу 5000 лв. гаранция

Софийският градски съд измени мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от домашен арест в парична гаранция в размер на 5000 евро. Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. До тук се стигна след твърдения на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост" Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, че им е упражняван натиск да участват в корупционна схема за нагласяване на обществени поръчки за определени фирми, съобщи БНТ

Днес трябваше да започне разпоредителното заседание, но беше отложено за 25 март заради неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на защитника на подсъдимата Соня Клисурска.

