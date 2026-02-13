ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа спря двицението при км 38 на АМ "Струма...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22281739 www.24chasa.bg

Сигнал за бомба в борса за дървен материал в Плевен

3792
Телефон Снимка: pixabay

Сигнал за бомба във фирмено помещение на улица „Българска авиация" в Плевен е подаден в 08:40 часа в петък, съобщават от ОД на МВР Плевен. 

Веднага районът около борсата е отцепен от служители на Първо РУ- Плевен и са предприети мерки за сигурност. На място са изпратени и екипи на РСПБЗН – Плевен и Спешна помощ.

Служителите и клиентите са  евакуирани, а достъпът до обекта е ограничен. Органите на реда са извършили визуален оглед на помещенията. Сигналът не е потвърден и самоделно взривно устройство не е намерено.

Полицейските действия и разследването по случая продължават. Прокуратурата също е сезирана. 

Телефон Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание