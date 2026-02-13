Сигнал за бомба в борса за дървен материал в Плевен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сигнал за бомба във фирмено помещение на улица „Българска авиация" в Плевен е подаден в 08:40 часа в петък, съобщават от ОД на МВР Плевен.

Веднага районът около борсата е отцепен от служители на Първо РУ- Плевен и са предприети мерки за сигурност. На място са изпратени и екипи на РСПБЗН – Плевен и Спешна помощ.

Служителите и клиентите са евакуирани, а достъпът до обекта е ограничен. Органите на реда са извършили визуален оглед на помещенията. Сигналът не е потвърден и самоделно взривно устройство не е намерено.

Полицейските действия и разследването по случая продължават. Прокуратурата също е сезирана.