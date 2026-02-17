ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Уважаеми бъдещи студенти, Добре дошли в технологичния свят на Технически университет - Варна, един свят на нови възможности за успешна реализация в широка палитра от специалности за всеки амбициозен млад човек. Открийте своя път към успеха, като станете част от семейството на Технически университет - Варна." - Проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор,

31 бакалавърски програми и над 60 магистърски програми във водещи области като:

  • Върхови технологии, AI, виртуална реалност и софтуерни решения;
  • Синя икономика и морска индустрия;
  • Бъдещето на автомобилостроенето, автомобилна електроника и съвременни концепции в транспорта;
  • Нови енергийни технологии с неизмерими възможности за кариерно развитие;
  • Дигитални течения в машиностроенето;
  • Обществена сигурност, грижа за човечеството и прецизно земеделие.

