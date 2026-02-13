ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на България: Дано двете домакинства ни д...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22281797 www.24chasa.bg

13 жилищни сгради се обновяват в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

1052
Един от санираните жилищни блокове

В момента в Пазарджик се реализират 13 проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради с обща разгърната застроена площ от близо 100 000 кв. м. Стойността на инвестицията надхвърля 27 млн. лева. Обновяват се 51 входа с повече от 1130 апартамента, в които живеят над 2700 души. Това коментира кметът на общината Петър Куленски, който извърши обход на жилищните сгради, които се обновяват по програмата за енергийна ефективност. По думите му строително-монтажните дейности се изпълняват по график и с необходимото качество, като основният критерий за успех остава мнението на живущите.

„Най-важната оценка е тази на хората", подчерта кметът.

Очакванията са за енергийни спестявания между 60 и 75 процента. Част от гражданите, чиито жилища вече са санирани, са споделили, че отчитат по-ниска консумация на електроенергия и по-добър топлинен комфорт в домовете си.

От общината уверяват, че ще продължат да следят изпълнението на всеки обект, с цел Пазарджик да се развива като по-модерен и енергийно ефективен град. Според кмета програмата е не просто строителна дейност, а дългосрочна инвестиция в качеството на живот на местната общност.

Един от санираните жилищни блокове
Един от санираните жилищни блокове
Един от санираните жилищни блокове

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание