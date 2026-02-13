ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

78-годишната жена, намушкана в София, все още е с опасност за живота

УМБАЛ "Царица Йоанна-Исул" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Все още има опасност за живота на жената, намушкана вчера при инцидент в кв. „Подуяне". Това съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ", където пострадалата беше транспортирана след инцидента, пише БТА.

В момента жената е в стабилно състояние, в съзнание, но предвид големия обем на извършената ѝ операция и голямата кръвозагуба, продължава да има опасност за нейния живот. Лекарите са притеснени за психическото ѝ състояние, породено от преживяната психическа травма.

В същия инцидент пострада тежко и 15-годишно момиче, което вчера беше прието за лечение в болница „Пирогов". По-рано днес от лечебното заведение съобщиха, че състоянието на пострадалото момиче е стабилизирано, но остава тежко.

Мъж намушка вчера трима души, като един от тях – 21-годишен младеж, почина.

Софийската градска прокуратура ръководи разследване за тежки престъпления в столичния квартал „Подуяне", като за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР е задържан 45-годишен мъж, съобщиха вчера от институцията. По-късно през деня Софийската градска прокуратура обвини мъжа за това, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си.

