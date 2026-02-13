Потвърдиха 3000 лв. глоба и година без книжка за участник в незаконна гонка в Смолянско

Административният съд в Смолян потвърди наказание от 3000 лева глоба и 12 месеца без шофьорска книжка за участие в незаконна гонка. Водачът е наказан за участие в нерегламентирано автомобилно състезание в центъра на боринското село Ягодина. Това съобщава решението на съда, с което се потвърждава актът на Девинския районен съд, пише БТА

Незаконното състезание е проведено на площада в село Ягодина на 8 юни 2024 г., малко преди 21:00 часа. Два автомобила – „Ауди А3" и „БМВ 530D" – са застанали успоредно един до друг и потеглили едновременно след подаден сигнал с вдигната ръка. При потеглянето шофьорите форсирали двигателите и превъртали гумите. Случаят се е разиграл в оживената част на селото, близо до заведение.

След сигнал на телефон 112 пристига полицейски екип. При проверката водачите са били тествани за алкохол: на А. Ш. техническото средство отчита 0,00 промила, а на другия водач - М. К., резултатът не се посочва. През март миналата година и М. К. е бил наказан с глоба от 3000 лева и лишаване от право да управлява автомобил за 12 месеца, съобщи за БТА Илияна Зелева, председател на Районен съд – Девин.

Свидетел на гонката е бил полицай, ангажиран с охрана на избирателна секция в селото за парламентарните избори на следващия ден. Той се е намирал на няколко метра от мястото и е разказал пред съда, че двата автомобила потеглят едновременно след сигнал с ръка, форсират двигатели и приплъзват гуми. По делото е приобщен и видеозапис от охранителна камера.

Според съда случаят не може да се квалифицира като маловажен, тъй като става дума за опасно поведение в центъра на населено място, което създава риск за участниците в движението и пешеходците.

Решението на Административния съд – Смолян е окончателно и не подлежи на обжалване.