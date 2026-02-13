Пожар в следствената служба във Враца, изгорял е шкаф с документи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца, съобщи BulNews.

Огънят е избухнал след 10 ч. тази сутрин. По неясни към момента причини е лумнал огън в стая в следствието, което се намира на бул. "Демокрация". По първоначални данни е изгорял шкаф с документи. Към момента обаче не става ясно от къде са тръгнали пламъците.

Свидетели на разгарящия се пожар са подали сигнал на тел.112 и на мястото са пристигнали пожарникари и екип униформени. За нула време всички служители и посетители на следствието бяха евакуирани от сградата и се струпаха на тротоара отпред.

Пожарът е изгасен и няма пострадали при произшествието.

След като огнеборците се уверят, че няма възможност огънят да се възпламени отново, ще бъде извършен оглед от екип полицаи, след който ще стане ясна причината за извънредната ситуация.