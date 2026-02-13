Вижте двамата 23-годишни, които с пистолет обраха магазин в Пловдив (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дръзката кражба стана в малките часове на 1 февруари на бул. "Пещерско шосе"

С белезници и под охрана в Пловдивския районен съд бяха доведени двамата 23-годишни столичани, обвинени за въоръжения грабеж на денонощен супермаркет в Пловдив. Докато Алек Григоров (с белия суитшърт) влизаше в залата, аверът му Стефан Милев (с очилата) леко се усмихваше. Стана ясно, че той е осъждан и преди.

Дръзката кражба стана в малките часове на 1 февруари, когато двамата влезли в един от най-оборотните магазини на бул. "Пещерско шосе" маскирани и насочили пистолет към касиерите. Успели да задигнат около 1100 евро, след което побегнали. 10 дни след грабежа служителите на реда ги арестуваха в столицата.

Установено е, че младежите имат и други предишни регистрации в полицията, а единият - и присъда. Намерено е и иззето оръжието, което са използвали. Предстои чрез експертиза да бъде уточнен вида му.

Предстои съдът да вземе решение каква мярка да им наложи.

