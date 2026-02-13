Карлово иска местен референдум за завода за барут

Подписка с искане за провеждане на местен референдум за завода за барут внесе инициативен комитет в Общинския съвет в Карлово. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Въпросът, по който искат да се допитат до съгражданите си, е „Съгласни ли сте да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на община Карлово?".

През октомври миналата година българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал" обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, припомни БТА.

Председателят на Общинския съвет е изпратил събраните 6090 подписа в служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" за проверка на техния брой и валидност, както е законоустановеният ред.

Във връзка с постъпилата подписка, председателят на Общинския съвет свиква на 27 февруари заседания на постоянните комисии по „Административни и правни въпроси" и „Строителство, благоустройство, транспорт, съобщения, земеделие и гори". След тяхното становище предстои решение по въпроса да вземе и Общинския съвет, който единствен може да насрочи местен референдум. Заседанието е насрочено за 6 март.

Събирането на подписи за провеждането на референдум започна в края на октомври миналата година, когато Общинският съвет в Карлово реши да започне процедурата за промяна на статута на имота, върху който се предвижда да бъде изграден завод за барут, съсобственост на "Вазовски машиностроителни заводи" и „Райнметал". Той ще бъде разположен в землището на село Кърнаре.