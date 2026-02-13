Обвиниха мъж, заплашил двама: Ще ви убия и ще ви приключа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29 – годишен мъж, заканил се с убийство на двама мъже.

А.Й. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 23.01.2026 г. на бул. "България", преди кръстовището с бул. „Ив. Ев. Гешов" в гр. София, обвиняемият се е заканил на двама мъже, като им казал: "Ще ви убия и ще ви приключа, ще видите какво ще стане на следващия светофар". А.Й. е отправил и закана с жест представляващ плъзване на нож през гърлото си.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

А.Й. е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои внасяне на искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.