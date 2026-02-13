Окръжният прокурор на Враца: Бързовар е причинил пожара в следствието, няма връзка с "Петрохан"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Включен бързовар е причинил пожар с минимални щети в Окръжния следствен отдел във Враца, каза окръжният прокурор Владимир Сираков.

Инцидентът е станал по-рано днес в стая, ползвана от шофьор на институцията.

По думите на Сираков се е подпалила библиотека, върху която е бил оставен бързовара и канчето. Огънят е потушен веднага, но стаята е опушена. В помещението няма никакви документи, касаещи отдела, посочи окръжният прокурор.

„Окръжният следствен отдел във Враца не работи по казуса, свързан с намерените три трупа на Околчица. Разследването по този казус се извършва от МВР. Така, че днешният инцидент е не съотносим към този случай", категоричен бе Владимир Сираков.

На 2 февруари бяха открити три простреляни тела в района на хижа „Петрохан". Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан". Няколко дни по-късно издирваните бях открити, също простреляни, в района на връх Околчица. Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.