Задържаха мъж, ограбил къща в Мъглиж, докато собствениците спят

Досъдебно производство по чл.194, ал.1 и по чл.249, ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора е било започнато в РУ-Казанлък след получено съобщение на 11.02.2026 г., в 06:30 ч., че за времето от 02.00 ч. до 05.30 ч. 11.02.2026 г., от къща в град Мъглиж, след проникване в къщата през незаключена врата, е извършена кражба, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. По данни на потърпевшите са отнети сумата от около 120 евро, златни обеци и гривна, сребърно колие, две гривни и дебитна карта. Установено е, че от откраднатата дебитна карта впоследствие е била изтеглена и сумата от 500 евро.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установен 24-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.

В същото време от Апелативната прокуратура в Пловдив съобщават, че Окръжна прокуратура - Стара Загора е привлякла като обвиняем 24-годишвия мъж, извършил кражба в къща, докато собствениците спят и изтеглил пари с чужда банкова карта. Обвиняем е И.И., на 24 г., за това, че на 11.02.2026 г. в град Мъглиж, област Стара Загора, от частен дом, е отнел чужди движими вещи - златни накити - колие, синджир, обеци, висулка, две сребърни гривни, 120 евро, както и куфар, винтоверт и др., от владението на собственичката, с намерение противозаконно да ги присвои. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

И.И. е привлечен като обвиняем и за това, че на 11.02.2026 г. в Мъглиж, в условията на продължавано престъпление, е използвал платежен инструмент - дебитна карта на другиго, като е извършил две транзакции на парична сума в размер на общо 500 евро, без съгласието на титуляра.

На 11 февруари 2026 г. към 6,30 ч. е бил получен сигнал на тел. 112 за извършена кражба в къща на град Мъглиж. Установено е, че в нощните часове И.И. прескочил оградата на жилищната постройка и през незаключена врата влязъл в дома, докато собствениците спели. Той отнел от стаите различни вещи - основно златни и сребърни накити, а от двора - куфар и технически инструменти. Сред отнетите вещи имало и дебитна карта, с която И.И. извършил две транзакции на общо 500 евро. Няколко часа след деянието И.И. е бил установен от полицейски служители.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура - Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.